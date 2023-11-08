Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке

Менее часа остаётся до матча среды в Лиге чемпионов УЕФА, в рамках которого «Реал Сосьедад» примет оппонентов из соседней Португалии – «Бенфику». Российский полузащитник басков Арсен Захарян начнёт матч на скамейке запасных.

В целом состав «Реал Сосьедада» выглядит так:

Ремиро, Ариц, Субельдия, ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Мендес, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.

Напомним, что стартовый свисток матча прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры во всех подробностях проведёт наш портал.

Кстати, «Реал Сосьедад» с «Интером» сейчас возглавляют группу D в Лиге чемпионов – у обоих клубов по семь очков.