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Захарян начнёт игру с «Бенфикой» на скамейке

08 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бенфика
1 1.75 X 3.75 2 4.90
Через 0 ч. 21 мин.

Менее часа остаётся до матча среды в Лиге чемпионов УЕФА, в рамках которого «Реал Сосьедад» примет оппонентов из соседней Португалии – «Бенфику». Российский полузащитник басков Арсен Захарян начнёт матч на скамейке запасных.

В целом состав «Реал Сосьедада» выглядит так:

Ремиро, Ариц, Субельдия, ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Мендес, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.

Напомним, что стартовый свисток матча прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры во всех подробностях проведёт наш портал.

Кстати, «Реал Сосьедад» с «Интером» сейчас возглавляют группу D в Лиге чемпионов – у обоих клубов по семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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