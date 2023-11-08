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Погребняк рассказал, почему не пошёл учиться на тренера

08 Ноября 2023 • 19:52 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, почему он не поступил на тренерские курсы.

«Почему не пошел учиться на тренера? Считаю, что тренер из меня никудышный. Жалко ли денег на обучение? Есть такой момент. Если только «Чисто Питер» заплатит», — приводит слова Погребняка портал «РБ Спорт».

На данный момент 40-летний Погребняк выступает за медийный футбольный клуб «Чисто Питер».

Напомним, бывший нападающий сборной России завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Последним клубом Погребняка был екатеринбургский «Урал», за который он играл с августа 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк
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