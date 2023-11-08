В «Пари НН» рассказали, что Стаматов даже не понял, когда сломал ногу

Глава совдира нижегородского «Пари НН» Дмитрий Кондратов рассказал, что получивший перелом стопы Матео Стаматов даже не понял, когда сломал ногу во время минувшего матча с ЦСКА (2:3).

«Он даже не заметил травмы во время матча, честно говоря. И говорил, что еще бы поиграл. Когда он заменился, у него колено болело, а не стопа», - вспоминает Кондратов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в результате травмы Стаматов пропустит порядка месяца. Защитник, вероятно, уже не выйдет на поле в составе «горожан» в официальных матчах в текущем календарном году.

Всего в активе 24-летнего болгарина 14 выходов на поле в этом сезоне без голевых действий.