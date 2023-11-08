Игрок «Рубина» признался, что внутри команды спало давление

Казанский «Рубин» проводит великолепную серию в РПЛ без пропущенных мячей – клуб не пропускает в четырёх матчах подряд. Более того, в трёх из них «рубиновые» одержали победы, а один – свели к ничьей.

Молодой полузащитник «Рубина» Руслан Безруков сыграл в успешной серии своей команды не последнюю роль и рассказал о нынешней атмосфере в коллективе.

«Конечно, давление спало. До этого мы где‑то не набирали свои очки, не хватало везения. Слава богу, всё хорошо теперь. Можем терпеть и вытаскивать игры, в которых выглядим хуже, как было с «Уралом», - говорит Безруков телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» поднялся на девятое место турнирной таблицы РПЛ благодаря своей успешной серии.