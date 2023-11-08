Жуков рассказал, от чего зависит будущее Абаскаля в «Спартаке»

Экс-глава олимпийского комитета России и поклонник московского «Спартака» Александр Жуков поделился комментарием о будущем наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, в зимнюю паузу у клуба могут произойти изменения на тренерском мостике.

«Все будет зависеть от того, как сыграем оставшиеся матчи в этом году. В целом, думаю, что терпение руководителей «Спартака» и болельщиков на пределе», — приводит слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

В 14 матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 21 очко и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

Трудовое соглашение Абаскаля с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года.