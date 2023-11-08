Новая арена «Факела» будет готова к маю

Новая арена воронежского «Факела» на 10 тыс. мест в Юго-западном районе Воронежа должна быть сдана к маю 2024 года. Об этом в своем информационном канале сообщил инсайдер Иван Карпов, ссылаясь на гендиректора «огнеопасных» Романа Асхабадзе.

«Главная особенность арены — она по-настоящему футбольная. Расстояние от трибун до поля составит всего 3,5 метра. На углах повесят огромные экраны, чтобы показывать повторы», - отмечает Карпов.

До грядущего мая «факелоны» будут играть на Центральном стадионе профсоюзов, который ожидает реконструкция во время того, как «Факел» будет играть на новой арене.

Ранее новый временный стадион воронежский клуб должен был получить в декабре 2023 года, однако стройка осложнилась введением Fan ID и желанием строителей разбить спортивный сквер рядом с будущей ареной – в нём разместится клубный магазин.