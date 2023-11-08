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Два игрока «Оренбурга» вызваны в сборную Боснии и Герцеговины

08 Ноября 2023 • 18:55 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Словакия
19.11 22:45

Два балканских легионера «Оренбурга» получили вызов в национальную сборную своей страны.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на федерацию футбола Боснии и Герцеговины, речь идёт про лидера «Оренбурга», защитника Ренато Гойкович, а также его партнёра по команде, полузащитника Иван Башича.

Напомним, что боснийская команда идёт лишь на пятом месте в группе J с 9 очками и уже лишилась шансов на выход на Евро-2024 напрямую. Отставание от второго места составляет семь очков. Однако команда ещё сохраняет небольшие шансы на попадание на турнир через Лигу наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины Оренбург Ренато Гойкович Иван Башич ещё теги

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