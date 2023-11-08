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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Динамо» нужно усилиться в каждой линии»

08 Ноября 2023 • 18:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о том, стоит ли «Динамо» укреплять состав в зимнее трансферное окно.

«Если в клубе хотят бороться с лидерами чемпионата, с тем же «Зенитом» или «Краснодаром», то «Динамо» нужно усилиться в каждой линии», — цитирует Граната Legalbet.

Подопечные Марцела Лички провели уже 14 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России. В этих встречах «бело-голубые» смогли добыть 22 очка, одержав 5 побед и 7 раз сыграв вничью. Такое количество баллов позволило «Динамо» закрепиться на пятой строчке.

В 15-м туре РПЛ динамовцы будут принимать «Оренбург». Матч пройдет 12 ноября и начнется в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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