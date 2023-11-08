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Владимир Федотов – об игре с «Факелом»: «Лёгкой прогулки не будет»

08 Ноября 2023 • 18:47 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Рулевой столичного ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий перед грядущей игрой его клуба с воронежским «Факелом». Команды сыграют друг с другом в рамках 15 тура Премьер-лиги, матч состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов – домашней арене «огнеопасных».

«Эта команда дома агрессивнее вдвойне. Понимаем, что не будет прогулки. Нам надо предъявить сопернику все те же качества, дать реакцию. Понимая, что ждать от соперника, мы должны быть к этому готовы», - рассуждает Федотов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» не проигрывает в Премьер-лиге аж с 25 сентября. Благодаря серии успехов при Сергее Ташуеве воронежцы взлетели на 10 место турнирной таблицы. ЦСКА также показывает длинную серию без поражений и идёт на третьем месте.

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