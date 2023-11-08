Названы позиции, которые зимой хочет усилить «Локомотив»

Российский инсайдер Иван Карпов назвал две позиции, которые грядущей зимой планируют усилить в столичном «Локомотиве».

«Насчет перехода Лукаса Веры я уже писал, он близко. Ещё в планах взять нападающего и центрального защитника. Вряд ли это будут полноценные трансферы, скорее аренда или свободные агенты. Денег на покупки, увы, пока нет», - пишет Карпов в своём информационном канале.

Напомним, что в первом круге сезона РПЛ «Локо» довольно нестабилен – у команды шестое место, которое она делит со «Спартаком» и 21 набранное очко.

В 15 туре «железнодорожников» Михаил Галактионова ожидает встреча с одним из аутсайдеров турнирной таблицы – «Ахматом».