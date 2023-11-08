Гранат: «У «Динамо» системные ошибки в работе команды и тренера»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием об игре столичной команды под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«С самого начала чемпионата «Динамо» не удается хорошо проводить концовки и вторые таймы. Не знаю, с чем это связано, но это уже системные ошибки в работе команды и тренера», — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

После 14 туров в копилке «бело-голубых» 22 очка. Команда Лички находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание «Динамо» от третьего места составляет всего два балла.

12 ноября «Динамо» предстоит встретиться с «Оренбургом» в рамках 15-го тура РПЛ.