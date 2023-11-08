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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» - лидер минувшего тура по голевым моментам

08 Ноября 2023 • 18:25 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Игроки «Сочи» в минувшем, 14-м туре РПЛ проявили себя в атаке наиболее эффективно. Подробностями делится Рустат.

Так, в активе футболистов южан 11 созданных моментов в матче против столичного «Динамо» (3:3). При этом «Сочи» - ещё и лидер тура по ожидаемым забитым голам – 4,24 по показателю xG.

Напомним, что «Сочи» в матче против «Динамо» после первого тайма уступал со счётом 1:3, несмотря на то, что южане открыли счёт в матче. Но во втором тайме усилиями Луки Джорджевича и Вани Дркушича подопечные Александра Точилина восстановили паритет и даже могли обыграть «бело-голубых», если бы со штрафного удара выстрел Мартина Крамарича оказался точнее – словенец попал в крестовину ворот Игоря Лещука.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи

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