«Сочи» - лидер минувшего тура по голевым моментам

Игроки «Сочи» в минувшем, 14-м туре РПЛ проявили себя в атаке наиболее эффективно. Подробностями делится Рустат.

Так, в активе футболистов южан 11 созданных моментов в матче против столичного «Динамо» (3:3). При этом «Сочи» - ещё и лидер тура по ожидаемым забитым голам – 4,24 по показателю xG.

Напомним, что «Сочи» в матче против «Динамо» после первого тайма уступал со счётом 1:3, несмотря на то, что южане открыли счёт в матче. Но во втором тайме усилиями Луки Джорджевича и Вани Дркушича подопечные Александра Точилина восстановили паритет и даже могли обыграть «бело-голубых», если бы со штрафного удара выстрел Мартина Крамарича оказался точнее – словенец попал в крестовину ворот Игоря Лещука.