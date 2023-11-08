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Гранат объяснил, при каком условии «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы

08 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос о том, смогут ли «бело-голубые» оказаться в верхней части таблицы РПЛ.

«Если команда будет уверенно проводить концовки матчей и хорошо обороняться, то, конечно, «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В 14 турах подопечные Марцела Лички смогли набрать 22 очка. На данный момент «бело-голубые» располагаются на пятой позиции в чемпионате России.

Следующим соперником «Динамо» в РПЛ станет «Оренбург». Встреча между командами состоится в воскресенье, 12 ноября. Арбитр должен будет дать стартовый свисток о начале поединка в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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