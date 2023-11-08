Ренан отправится в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан вызван на ближайший сбор олимпийской сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Ренану 20 лет, в этом сезоне молодой футболист играет не слишком регулярно – в его послужном списке всего восемь выходов на поле без результативных действий.

Ранее защитника ЦСКА Келлвена также вызвали в бразильскую олимпийскую команду. Сбор продлится с 13 по 21 ноября. Для Ренана это второй в карьере вызов в олимпийскую сборную.

«Ранее Ренан побеждал в молодежном чемпионате Южной Америки и дважды вызывался в основную сборную Бразилии», - добавили в клубе.