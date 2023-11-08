Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

08 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Защитник столичного ЦСКА Келлвен получил вызов в олимпийскую сборную его родной Бразилии. Новостью об этом делится пресс-служба «красно-синих».

«Наш защитник вызван в сборную в рамках подготовки к предолимпийскому турниру в Венесуэле в январе 2024. Сбор пройдёт с 13 по 21 ноября в Сан-Паулу», - рассказали в клубе.

Напомним, что Келлвен пополнил состав ЦСКА минувшим летом. К текущему моменту у бразильского защитника набралось в активе 11 матчей за «армейцев» в официальных турнирах, где он один раз отличился голом и четыре раза – ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дуглас Келлвен

Новости по матчу

Сегодня, 08 Ноября
16:35
Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
15:22
Газзаев: «У Файзуллаева светлая футбольная голова, быстрые ноги, но ему ещё надо много работать»
14:07
Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него»
13:34
В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча
12:22
В «Факеле» рассказали о состоянии Аппаева и Брызгалова
12:09
Мойзес: «Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона»
10:19
Давила: «Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи»
07 Ноября
18:47
Давила признался, что пока не успел изучить Москву
15:53
Бушманов: «Факел» преобразился при Ташуеве»
11:11
Игрок ЦСКА Мендес: «Это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет»
10:28
Факел – ЦСКА Москва: актуальный прогноз и ставка на матч 11 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:13
Гладилин: «Если ЦСКА будет продолжать набирать очки, то в лидирующей тройке закрепится»
06 Ноября
19:25
Масалитин: «Говорить, что ЦСКА незаслуженно на третьем месте, нельзя»
19:14
Полузащитник ЦСКА Мухин успешно перенёс операцию
17:59
Пономарёв: «Файзуллаев прибавляет в каждой игре»
17:40
За «Факел» болеют в 145 населённых пунктах России
16:29
Акинфеев: «Я не променяю ни на что наши берёзки, а грибы — это наше всё» 2
13:38
Мойзес: «Победа над «Пари НН» очень важна для ЦСКА»
13:24
Мойзес: «Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак»
12:11
Давила считает, что Файзуллаев может превзойти Алексиса Санчеса
10:51
Посол Чили в России заявил, что болеет за ЦСКА
05 Ноября
18:32
Заболотный не поможет ЦСКА в матче против «Факела»
17:32
Защитник ЦСКА Мойзес не сыграет против «Факела»
14:17
Орлов: «При Ташуеве «Факел» стал гораздо острее в завершающей стадии»
04 Ноября
20:47
Самедов хочет стать тренером
01 Ноября
19:35
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ 1
18:29
Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже
16:31
Агрономы «Факела» привели газон домашней арены в порядок
12:13
В ЦСКА следят за ситуацией с полем в Воронеже
31 Октября
18:59
Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами
18:53
Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
18:38 · Россия. Премьер-лига
Названы позиции, которые зимой хочет усилить «Локомотив»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «У «Динамо» системные ошибки в работе команды и тренера»
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - лидер минувшего тура по голевым моментам
18:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок махачкалинского «Динамо» стал лидером сезона по созданным голевым моментам
18:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат объяснил, при каком условии «Динамо» сможет занять место в верхней части таблицы
18:11 · Россия. Премьер-лига
Ренан отправится в олимпийскую сборную Бразилии
18:04 · Россия. Премьер-лига
Газинский – о завершении карьеры: «34 года – не приговор»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
17:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о возможном возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»: «Это слухи, которые вбрасывают агенты»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Матч с «Рубином» стал для Помазуна сотым за «Урал»
17:45 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» назвали лучшего игрока провального октября
17:37 · Россия. Премьер-лига
Автор волевой победы «Факела» над «Ахматом» преодолел наибольшее расстояние в 14 туре
17:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Краснодар» — это тренерская команда»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Тренер сборной Молдовы: «В «Спартаке» ещё не почувствовали возможности Рябчука»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Я понял, в чём главная проблема Абаскаля»
Все новости
Рекомендуем