Защитника ЦСКА вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник столичного ЦСКА Келлвен получил вызов в олимпийскую сборную его родной Бразилии. Новостью об этом делится пресс-служба «красно-синих».

«Наш защитник вызван в сборную в рамках подготовки к предолимпийскому турниру в Венесуэле в январе 2024. Сбор пройдёт с 13 по 21 ноября в Сан-Паулу», - рассказали в клубе.

Напомним, что Келлвен пополнил состав ЦСКА минувшим летом. К текущему моменту у бразильского защитника набралось в активе 11 матчей за «армейцев» в официальных турнирах, где он один раз отличился голом и четыре раза – ассистом.