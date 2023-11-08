Сёмин — о возможном возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»: «Это слухи, которые вбрасывают агенты»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан «железнодорожников».

Ранее появилась информация, что столичный коллектив может арендовать российского хавбека в зимнее трансферное окно

«Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать, и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — заявил Сёмин Metaratings.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В текущем сезоне футболист провел четыре матча во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.