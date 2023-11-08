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Сёмин — о возможном возвращении Алексея Миранчука в «Локомотив»: «Это слухи, которые вбрасывают агенты»

08 Ноября 2023 • 17:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан «железнодорожников».

Ранее появилась информация, что столичный коллектив может арендовать российского хавбека в зимнее трансферное окно

«Все эти новости — слухи, которые вбрасывают агенты. А мы должны все это комментировать, и создается совершенно другая ситуация. К агентам по этим вопросам обращайтесь», — заявил Сёмин Metaratings.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В текущем сезоне футболист провел четыре матча во всех турнирах и не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук ещё теги

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