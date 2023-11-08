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Матч с «Рубином» стал для Помазуна сотым за «Урал»

08 Ноября 2023 • 17:50 Комментировать
Урал
0:1
Рубин

В минувший понедельник «Урал» принимал в 14-м туре Российской премьер-лиги «Рубин». Как оказалось, эта игра стала сотой для голкипера «шмелей» Ильи Помазуна в форме «Урала», рассказали в клубной пресс-службе.

27-летний вратарь проводит в «Урале» уже четвёртый сезон подряд в рамках аренды, но продолжает принадлежать своему родному клубу – столичному ЦСКА. Отметим, что в этом сезоне Илья успел и сыграть за сборную России.

Напомним, что победить в юбилейной игре для голкипера уральцы не смогли – минимальную победу в Казань увёз «Рубин».

Ранее в «Урале» назвали лучшего игрока октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Илья Помазун

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