Автор волевой победы «Факела» над «Ахматом» преодолел наибольшее расстояние в 14 туре

Российский полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов стал игроком, который за 14-й тур Российской премьер-лиги преодолел наибольшее расстояние на поле. Во время матча «огнеопасных» с «Ахматом» в гостях (2:1) Якимов не только забил победный гол своей команды в дополнительное время, но и преодолел больше всех метров – 13 345, сообщает пресс-служба РПЛ.

Второе место у одного из лидеров «Урала» Андрея Егорычева – 12 916 м, третье – у молодого Руслана Безрукова из «Рубина» - 12 702 м. Четвёртое место вновь у игрока «Факела», Руслана Магаля – 12 632 м. На пятом хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев – 12 575 м.