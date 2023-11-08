Силкин: «Краснодар» — это тренерская команда»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре «Краснодара» в последних встречах чемпионата России.

«Краснодар» молодцы, снова вернулись на победные рельсы. У них был небольшой спад, но теперь игра снова наладилась. Видно, что это тренерская команда», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «быки» с огромным желанием отправятся в Санкт-Петербург, чтобы одержать там победу над «Зенитом». «Краснодар» продолжит вести борьбу за трофей, считает Силкин.

Матч «Зенит» - «Краснодар» состоится 11 ноября. Начало поединка 15-го тура чемпионата России запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент кубанский коллектив лидирует в РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два очка.