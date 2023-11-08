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Тренер сборной Молдовы: «В «Спартаке» ещё не почувствовали возможности Рябчука»

08 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Рулевой национальной сборной Молдовы Сергей Клещенко оценил выступление защитника Олега Рябчука за московский «Спартак».

Напомним, что в минувшие выходные «Спартак» гостил у «Локомотива» (1:1). Рябчук был одним из самых заметных и работоспособных игроков «красно-белых» в том дерби.

«Смотрел весь матч – это не все возможности Олега. Пока он больше борется без мяча. Иногда вижу, если есть возможность сыграть через него, идёт пас на другой фланг. Партнёры пока не поняли, что он может – в этом помогут командные сборы», - говорит Клещенко Legalbet.

Кстати, Рябчук, разумеется, был вызван на ноябрьский сбор национальной команды Молдовы. Как и восемь других футболистов «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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