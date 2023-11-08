Уткин: «Я понял, в чём главная проблема Абаскаля»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о главной проблеме главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я наконец-то понял, в чем главная проблема Абаскаля. Дело не в том, что его идеи понятны или непонятны. Дело в том, что их слишком много», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, в минувшем туре Российской премьер-лиги «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

В 15-м туре подопечные Абаскаля примут на своем поле «Ростов». Встреча состоится 12 ноября. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

Действующий контракт испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.