Дзюба и «Спартак»: как часто Артём забивал «бывшей»

В минувшие выходные Артём Дзюба в очередной раз вписал себя в историю. Ответный гол в ворота «Спартака» стал для форварда «Локомотива» 160-м в чемпионатах России. В рамках «Клуба 100» он уже отметился 229 забитыми мячами. Вполне вероятно, что Артём Дзюба в ближайшее время сможет стать вторым бомбардиром в истории даже с учётом советских времён. До Олега Протасова не хватает всего 16 мячей. Интересно, сколько из них Артём забьёт в ворота «Спартака»? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как часто Артём Дзюба забивал в ворота «красно-белых».

На старте карьеры «Спартак» не огорчал

Вполне вероятно, что Дзюба стал бы настоящим символом «Спартака» ещё в начале нулевых. Однако Артём всегда умел влипать в странные истории. После якобы кражи у Владимира Быстрова 23 тысяч рублей Дзюба был сослан в аренду в «Томь». За два сезона в томском клубе форвард забил 14 голов в 35 матчах, но свой родной «Спартак» не огорчал. Любопытно, что перед самым отъездом в «Томь» Дзюба забил своему будущему клубу. Это позволило «красно-белым» добыть ничейный результат в матче с томичами в рамках чемпионата России–2009.

За «Ростов» тоже не забивал «Спартаку»

В течение двух сезонов-2013/2014 и 2014/2015 Артём Дзюба улучшал свои навыки нападающего в «Ростове». 20 голов за два сезона вполне достойный результат. Но снова ни одного мяча в ворота «красно-белых». Впоследствии в стане москвичей поняли, что «такая корова нужна самому». И Дзюба продолжил «штамповать» голы в сезоне-2014/2015 уже в составе «Спартака». Правда, недолго. «Зенит» включился в борьбу за нападающего.

Дзюбу стоило только продать

Семь мячей из восьми в ворота «Спартака» Артём Дзюба забил, будучи игроком «Зенита»: шесть голов пришлись на чемпионат России, один – на Кубок России. Уже первый мяч в ворота «красно-белых» позволил «Зениту» добыть очки. 26 сентября 2015 года Дзюба поразил ворота Артёма Реброва за 2 минуты до финального свистка. Это позволило «Зениту» сыграть вничью 2:2. Похожая история случилась в недавнем матче между «Спартаком» и «Локомотивом». Отметим, что этот гол пока что единственный, который Дзюба забил в ворота «красно-белых», не будучи игроком «Зенита».

Забивал – побеждал. Проиграл лишь раз

Из восьми случаев, когда Артём Дзюба поражал ворота «Спартака», его команда выигрывала в семи матчах. Лишь однажды, 16 апреля 2017 года, «красно-белые» смогли одержать победу. Дзюба традиционно поразил ворота Реброва, но Александр Самедов за десять минут до финального свистка принёс победу «Спартаку». Отметим и ещё один интересный факт. За восемь лет Дзюба забил 8 голов в ворота «красно-белых». Но пропускали только два вратаря: по четыре мяча доставали из своих ворот Артём Ребров и Александр Максименко.

Минувшим августом Артём Дзюба отпраздновал своё 35-летие. Если он сможет поддерживать себя в форме, то не исключено, что ему удастся довести свою личную статистику в матчах против «Спартака» до десяти.

Голы Артёма Дзюбы в ворота московского «Спартака»

Дата Результат Вратарь 26.09.2015 «Спартак» – «Зенит» 2:2 Артём Ребров 16.04.2016 «Зенит» – «Спартак» 5:2 Артём Ребров 02.10.2016 «Зенит» – «Спартак» 4:2 Артём Ребров 16.04.2017 «Спартак» – «Зенит» 2:1 Артём Ребров 19.07.2020 «Зенит» – «Спартак» 2:1 Александр Максименко 16.12.2020 «Зенит» – «Спартак» 3:1 Александр Максименко 24.10.2021 «Зенит» – «Спартак» 7:1 Александр Максименко 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1 Александр Максименко

Константин Лицин