Дзюба и «Спартак»: как часто Артём забивал «бывшей»

В минувшие выходные Артём Дзюба в очередной раз вписал себя в историю. Ответный гол в ворота «Спартака» стал для форварда «Локомотива» 160-м в чемпионатах России. В рамках «Клуба 100» он уже отметился 229 забитыми мячами. Вполне вероятно, что Артём Дзюба в ближайшее время сможет стать вторым бомбардиром в истории даже с учётом советских времён. До Олега Протасова не хватает всего 16 мячей. Интересно, сколько из них Артём забьёт в ворота «Спартака»? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как часто Артём Дзюба забивал в ворота «красно-белых».
На старте карьеры «Спартак» не огорчал
Вполне вероятно, что Дзюба стал бы настоящим символом «Спартака» ещё в начале нулевых. Однако Артём всегда умел влипать в странные истории. После якобы кражи у Владимира Быстрова 23 тысяч рублей Дзюба был сослан в аренду в «Томь». За два сезона в томском клубе форвард забил 14 голов в 35 матчах, но свой родной «Спартак» не огорчал. Любопытно, что перед самым отъездом в «Томь» Дзюба забил своему будущему клубу. Это позволило «красно-белым» добыть ничейный результат в матче с томичами в рамках чемпионата России–2009.
За «Ростов» тоже не забивал «Спартаку»
В течение двух сезонов-2013/2014 и 2014/2015 Артём Дзюба улучшал свои навыки нападающего в «Ростове». 20 голов за два сезона вполне достойный результат. Но снова ни одного мяча в ворота «красно-белых». Впоследствии в стане москвичей поняли, что «такая корова нужна самому». И Дзюба продолжил «штамповать» голы в сезоне-2014/2015 уже в составе «Спартака». Правда, недолго. «Зенит» включился в борьбу за нападающего.
Дзюбу стоило только продать
Семь мячей из восьми в ворота «Спартака» Артём Дзюба забил, будучи игроком «Зенита»: шесть голов пришлись на чемпионат России, один – на Кубок России. Уже первый мяч в ворота «красно-белых» позволил «Зениту» добыть очки. 26 сентября 2015 года Дзюба поразил ворота Артёма Реброва за 2 минуты до финального свистка. Это позволило «Зениту» сыграть вничью 2:2. Похожая история случилась в недавнем матче между «Спартаком» и «Локомотивом». Отметим, что этот гол пока что единственный, который Дзюба забил в ворота «красно-белых», не будучи игроком «Зенита».
Забивал – побеждал. Проиграл лишь раз
Из восьми случаев, когда Артём Дзюба поражал ворота «Спартака», его команда выигрывала в семи матчах. Лишь однажды, 16 апреля 2017 года, «красно-белые» смогли одержать победу. Дзюба традиционно поразил ворота Реброва, но Александр Самедов за десять минут до финального свистка принёс победу «Спартаку». Отметим и ещё один интересный факт. За восемь лет Дзюба забил 8 голов в ворота «красно-белых». Но пропускали только два вратаря: по четыре мяча доставали из своих ворот Артём Ребров и Александр Максименко.
Минувшим августом Артём Дзюба отпраздновал своё 35-летие. Если он сможет поддерживать себя в форме, то не исключено, что ему удастся довести свою личную статистику в матчах против «Спартака» до десяти.
Голы Артёма Дзюбы в ворота московского «Спартака»
|26.09.2015
|«Спартак» – «Зенит» 2:2
|Артём Ребров
|16.04.2016
|«Зенит» – «Спартак» 5:2
|Артём Ребров
|02.10.2016
|«Зенит» – «Спартак» 4:2
|Артём Ребров
|16.04.2017
|«Спартак» – «Зенит» 2:1
|Артём Ребров
|19.07.2020
|«Зенит» – «Спартак» 2:1
|Александр Максименко
|16.12.2020
|«Зенит» – «Спартак» 3:1
|Александр Максименко
|24.10.2021
|«Зенит» – «Спартак» 7:1
|Александр Максименко
|05.11.2023
|«Локомотив» – «Спартак» 1:1
|Александр Максименко
Константин Лицин
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