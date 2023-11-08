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Кузьмичёв: «Аталанта» не отпустит Миранчука в Россию»

08 Ноября 2023 • 17:18 Комментировать

Экс-директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв полагает, что Алексей Миранчук вряд ли вернётся в Россию.

В среду стало известно, что Миранчука в аренду зимой хочет взять его бывший клуб, в котором он и заработал себе имя – столичный «Локомотив».

«Вероятность этого низкая. Контракт Алексея заканчивается, следовательно «Аталанта» захочет заработать на нём деньги. Вторая причина – Алексей хочет остаться в Европе», - делится Кузьмичёв с Legalbet.

Напомнм, что трудовое соглашение Миранчука и Аталанты рассчитано до конца сезона-2023/24. Перебрался Алексей в стан бергамасков летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Владимир Кузьмичёв Алексей Миранчук ещё теги
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