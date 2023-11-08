Кузьмичёв: «Аталанта» не отпустит Миранчука в Россию»

Экс-директор академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв полагает, что Алексей Миранчук вряд ли вернётся в Россию.

В среду стало известно, что Миранчука в аренду зимой хочет взять его бывший клуб, в котором он и заработал себе имя – столичный «Локомотив».

«Вероятность этого низкая. Контракт Алексея заканчивается, следовательно «Аталанта» захочет заработать на нём деньги. Вторая причина – Алексей хочет остаться в Европе», - делится Кузьмичёв с Legalbet.

Напомнм, что трудовое соглашение Миранчука и Аталанты рассчитано до конца сезона-2023/24. Перебрался Алексей в стан бергамасков летом 2020 года.