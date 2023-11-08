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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кади: «Краснодар» старается побеждать ради Галицкого

08 Ноября 2023 • 17:08 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
11.11 19:30

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился комментарием о владельце команды Сергее Галицком.

«Галицкий практически всегда присутствует на тренировках. Он проживает с нами эти моменты и старается всегда находиться рядом. Мы стараемся побеждать, в том числе и ради него лично», — цитирует Кади «РИА Новости Спорт».

Бразилец отметил, что вся команда благодарна Галицкому за его вклад в «Краснодар», без него ничего бы не получилось.

В нынешнем сезоне Кади сыграл в 19 встречах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив один ассист.

На сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России, сумев набрать 31 очко в 14 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Кади Боржес ещё теги

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