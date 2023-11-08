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Булыкин считает, что возвращение в Россию — один из худших вариантов для Миранчука

08 Ноября 2023 • 17:04 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
12.11 17:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан «железнодорожников», которых он покинул осенью 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен арендовать 28-летнего футболиста грядущей зимой.

«Алексею этой зимой сто процентов нужно уезжать из Италии. Столько сидеть на замене категорически нельзя. Конечно же, возвращение в Россию для Миранчука один из худших вариантов», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне россиянин провёл за команду из Бергамо четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Дмитрий Булыкин Алексей Миранчук ещё теги

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