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Наумов — о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»: «Лично для Алексея я не думаю, что это правильное решение»

08 Ноября 2023 • 16:46 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
12.11 17:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет арендовать 28-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

По мнению Наумова, для «Локомотива» возвращение Миранчука станет хорошим приобретением, однако самому футболисту правильнее будет остаться в Италии.

«Лично для Алексея я не думаю, что это правильное решение. Вряд ли он потом вернётся в Европу, особенно сейчас, когда нашим футболистам туда тяжело уехать. Боюсь, как бы он не скис, потому что потом это может давить», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, что прошлый сезон россиянин провёл на правах аренды в «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Николай Наумов Алексей Миранчук ещё теги

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