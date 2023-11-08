Флорентин: В «Оренбурге» все рады переходу Веры в «Локомотив»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин высказался о возможном переходе своего соотечественника Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Мы все счастливы и рады за Лукаса. «Оренбург» — отличный клуб, он дал ему много шансов показать себя и сделать следующий шаг в карьере. Его переход в «Локомотив» все оценивают позитивно», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что Вера пока не рассказывал о трансфере, наверное, он сделает объявление после появления официальной информации.

Ранее сообщалось, что 26-летний Вера пополнит состав «Локомотива» уже в январе, а сумма сделки составит три миллиона евро.