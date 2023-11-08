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С последнего матча Черенкова за «Спартак» прошло ровно 30 лет

08 Ноября 2023 • 16:38 Комментировать

Почти ровно 30 лет назад, 7 ноября 1993 года легенда московского «Спартака» Фёдор Черенков провёл свой последний матч за «красно-белых». Фактом делится пресс-служба спартаковцев.

Именно ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд по количеству игр за столичный «Спартак» - 494 матча. Выступал за команду он на взрослом уровне с 1977 по 1990 годы, а также в 1991 и 1993 годах.

Напомним, что ушёл из жизни Фёдор Фёдорович девять лет назад на 56-м году. В рядах «Спартака» он стал трижды чемпионом СССР – в 1979, 1987 и 1989 годах, а также чемпионом России в 1993 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фёдор Черенков
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