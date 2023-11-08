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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

08 Ноября 2023 • 16:35 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Думаю, ЦСКА подтянется. Может, «Динамо» еще. Но до зимы «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство», — приводит слова Терёхина «Чемпионат».

На данный момент «быки» возглавляют РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 31 очко в 14 играх. На второй позиции располагается «Зенит», набрав 29 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, у которого на счету 24 зачетных балла.

Старт 15-го тура чемпионата России запланирован на 11 ноября. Первые матчи «Факел» - ЦСКА и «Крылья Советов» - «Урал» начнутся в 14:00 по мск.

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