Терёхин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос о фаворитах в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Думаю, ЦСКА подтянется. Может, «Динамо» еще. Но до зимы «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство», — приводит слова Терёхина «Чемпионат».

На данный момент «быки» возглавляют РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 31 очко в 14 играх. На второй позиции располагается «Зенит», набрав 29 очков. Замыкает лидирующую тройку ЦСКА, у которого на счету 24 зачетных балла.

Старт 15-го тура чемпионата России запланирован на 11 ноября. Первые матчи «Факел» - ЦСКА и «Крылья Советов» - «Урал» начнутся в 14:00 по мск.