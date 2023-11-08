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Агент: Чавес ещё не показал свой максимум в «Динамо» эксклюзив

08 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Клаудио Курти, агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об адаптации игрока в России.

— Забитый гол всегда придает уверенности, очень рад, что Луис отличился, это поможет ему в адаптации, хотя, могу сказать, что она проходит очень хорошо. С каждой игрой Луис становится лучше, но думаю, что свой максимум он еще не показал, это впереди. Важно, что он очень счастлив в России, как и его семья. Правда, сейчас уже наступили первые холода, в конце концов, скоро он узнает, что такое настоящий холод в Москве, ха-ха. Но я уверен, что все будет хорошо, — сказал агент.

27-летний мексиканец перебрался в «Динамо» минувшим летом. В составе «бело-голубых» Чавес провел 12 матчей, забил один мяч и стал автором одной голевой передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес Клаудио Курти ещё теги

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