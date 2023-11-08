Глушаков заявил, что готов играть за «Спартак» бесплатно

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков поделился мнением о своей карьере. Напомним, что прямо сейчас 36-летний футболист выступает за костромской «Спартак».

«У меня всё сложилось идеально, я счастлив. Если мне сейчас придут предложения от ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», что выберу? Конечно, «Спартак». Финансовый вопрос? Даже бесплатно пойду поиграю», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Глушаков выступал за московский «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. В составе «красно-белых» полузащитник сумел выиграть чемпионат России, а также Суперкубок страны.