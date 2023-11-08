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В «Спартаке» отреагировали на новость о хоккейном матче на домашней арене

08 Ноября 2023 • 16:17 Комментировать

В столичном «Спартаке» прокомментировали информацию Ивана Карпова о том, что на арене «красно-белых», «Открытие Банк Арене» пройдёт матч КХЛ с участием ХК «Спартак». По словам инсайдера, хоккейный матч пройдёт в грядущем декабре или январе.

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», - рассказали сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в клубной пресс-службе.

Отметим, что последний домашний матч ФК «Спартак» в 2023 календарном году запланирован на первую декаду декабря – на 10-е число месяца. Соперником столичного клуба будут один из лидеров РПЛ - самарские «Крылья Советов».

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Спартак Москва Открытие Банк Арена
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