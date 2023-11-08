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Газзаев заявил, что Тюкавин должен забивать по 20 голов за сезон

08 Ноября 2023 • 16:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Радует, что Тюкавин оживает, начинает забивать. У него сильные качества форварда, голевое чутье на высоком уровне. Потенциал у парня большой», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, за счет своих данных Тюкавин должен забивать не менее 20 голов в сезоне.

В текущей кампании 21-летний нападающий принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться шестью голами. Помимо этого, на счету Тюкавина четыре результативные передачи.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» будет принимать «Оренбург». Встреча запланирована на 12 ноября, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Газзаев Константин Тюкавин ещё теги

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