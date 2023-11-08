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В «Аталанте» высказались о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»

08 Ноября 2023 • 16:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико отреагировал на новость о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно московский клуб планирует арендовать своего бывшего футболиста, покинувшего команду в 2020 году.

«На данный момент ничего такого нет», — приводит слова Д’Амико Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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