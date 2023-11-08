Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Зенит» постепенно догоняет «Краснодар», перед очным матчем между командами будет минимальная разница в очках. Краснодарцы тоже подходят к ответному матчу в интересной форме. «Зенит» с теми же «Крыльями Советов» в Кубке России играл очень тяжело. Думаю, в РПЛ после 15 туров будет лидировать «Зенит». Команда играет дома, это уже неплохой шанс. У «Краснодара» более сложный график, до Санкт-Петербурга тяжело добираться», - сказал Сенников нашему корреспонденту.

Напомним, что именно в грядущем 15 туре Премьер-лиги зенитовцам предстоит на своём поле встретиться с «Краснодаром». Матч состоится в грядущую субботу, 11 ноября.