Хоккейный «Спартак» проведёт матч на «Открытие Банк Арене»

Столичный ХК «Спартак» проведёт матч на арене ФК «Спартак» - «Открытие Банк Арене». Новостью по своим каналам делится инсайдер Иван Карпов.

По его информации, на 45-тысячном стадионе хоккейные «красно-белые» должны сыграть матч КХЛ в декабре или январе, их возможный соперник – минское «Динамо», «Куньлунь» или питерский СКА.

Напомним, что со второй декады декабря российский футбол уйдёт на зимнюю паузу, в то время как хоккейный сезон будет активно продолжаться.

Прямо сейчас ХК «Спартак», кстати, один из лидеров Западной конференции – у клуба 40 баллов после 28 проведённых игр. Выше «красно-белых» только ХК «Динамо» - 41 балл.