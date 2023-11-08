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Газзаев — о «Динамо»: «С психологией у игроков, видимо, не всё в порядке»

08 Ноября 2023 • 15:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (3:3).

Напомним, по ходу встречи «бело-голубые» вели со счётом 3:1, однако не смогли удержать своё преимущество. Газзаев считает, что игрокам «Динамо» не хватает менталитета победителя, отметив, что они уже не в первый раз упускают победу.

«С психологией у игроков, видимо, не всё в порядке. Не прослеживается менталитета победителей. Меня удивило, что перед Личкой поставили задачу попасть в пятёрку. Извините, но нужно быть максималистами», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

После 14 туров РПЛ динамовцы расположились на пятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 12 ноября против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Газзаев

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