Камоцци назвал Сергеева сильнейшим российским нападающим

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

По мнению Камоцци, на данный момент Сергеев превосходит нападающего «Спартака» Александра Соболева и является лучшим российским игроком на своей позиции.

«Лично для меня Соболев — лучший российский нападающий, он может делать на поле всё. Но нужно признать, что сейчас Саша не в форме. На данный момент лучший российский нападающий — это Иван Сергеев, он забивает важные голы», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Сергеев провёл за «Зенит» 19 матчей, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.