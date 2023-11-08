Газзаев: «У Файзуллаева светлая футбольная голова, быстрые ноги, но ему ещё надо много работать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре полузащитника московского клуба Аббосбека Файзуллаева.

Специалист отметил игровые качества 20-летнего футболиста, отметив при этом, что ему ещё предстоит много работать.

«У Аббоса светлая футбольная голова, быстрые ноги. Он мгновенно принимает решения, на скорости может отдать тонкую передачу. Но ему ещё надо много работать, предъявлять к себе требования, работать над функциональной готовностью», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.