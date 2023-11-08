Газзаев: «Сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Напомним, в прошедшей встрече 35-летний футболист отметился забитым голом, сравняв счёт на 64-й минуте. По мнению Газзаева, игра «Локомотива» сильно зависит от Дзюбы, так как альтернатив опытному форварду в составе «железнодорожников» сейчас нет.

«Он (Дзюба) по-прежнему знает, в какой момент, в каком месте оказаться. Но годы тоже берут своё. Всё-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутьё никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.