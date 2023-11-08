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Газзаев: «Сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива»

08 Ноября 2023 • 15:07 Комментировать (2)
Локомотив Москва
...
Ахмат
11.11 16:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Напомним, в прошедшей встрече 35-летний футболист отметился забитым голом, сравняв счёт на 64-й минуте. По мнению Газзаева, игра «Локомотива» сильно зависит от Дзюбы, так как альтернатив опытному форварду в составе «железнодорожников» сейчас нет.

«Он (Дзюба) по-прежнему знает, в какой момент, в каком месте оказаться. Но годы тоже берут своё. Всё-таки Дзюба уже малоподвижен, хотя, конечно, голевое чутьё никуда не делось. Считаю, сейчас можно говорить о дзюбозависимости «Локомотива», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев Артём Дзюба ещё теги

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
08 Ноября 2023 в 15:29
ай.. вот он вас усех и привезет к дуньке кулаковой.. А-ха-ха-ха! )))
9Orlov 9
08 Ноября 2023 в 15:16
Бедный Локо...зависеть от пожилого рукоблуда...это так себе достижение...вопрос к РЖД...🌵
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