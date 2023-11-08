Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Всё равно думаю, что чемпионом станет «Зенит». Питерцы уже сократили отрыв от «Краснодара», а их игра выровнялась. Плюс все привыкли, что на дистанции «Зенит» сильнее. «Краснодар» на дистанции ещё затрясёт. Я по себе знаю. Плюс резерв у «Зенита» побольше. Кордоба получит травму — и всё», — сказал Мостовой.

В 14 турах РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два балла. Очный матч этих команд состоится уже в субботу, 11 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.