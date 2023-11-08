Отец игрока «Краснодара» Кокшарова: «Не рассматриваем вариант ухода или аренды»

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о будущем 18-летнего футболиста.

По словам отца Кокшарова, его сын не планирует покидать свой нынешний клуб в ближайшее время.

«Нужно сначала вырасти игроком, потом думать о переходе или продолжении роста в «Краснодаре». На сегодняшний день нас всё устраивает, не рассматриваем вариант ухода или аренды», — цитирует Эдуарда Кокшарова Metaratings.

Действующий контракт Кокшарова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «быков» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.