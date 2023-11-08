Отец игрока «Краснодара» Кокшарова поддержал решение Ивича давать футболисту мало игрового времени

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, поделился мнением об игровом времени 18-летнего футболиста.

По мнению Эдуарда Кокшарова, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поступает правильно, аккуратно подводя молодого игрока к матчам.

«Александру только в декабре исполнится 19 лет, и он переживает из-за нехватки физической массы. Я ему объяснял, что до 21 года это нормально. Всему своё время, надо подождать, а иначе можно легко сломаться как физически, так и ментально», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.

В текущем сезоне Александр Кокшаров провёл за «Краснодар» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 14 туров РПЛ «быки», набравшие 31 очко, возглавляют турнирную таблицу. Свой следующий матч команда Ивича проведёт 11 ноября против «Зенита».