Московский топ-клуб хочет арендовать Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть чемпионат Италии и вернуться на родину. В услугах 28-летнего игрока «Аталанты» заинтересован столичный «Локомотив».

Как стало известно «РБ Спорту», «железнодорожники» предпримут попытку вернуть хавбека в зимнее трансферное окно. Московский клуб планирует взять Алексея в аренду.

Напомним, что Миранчук является воспитанником академии «Локомотива». В 2020 году полузащитник покинул московский клуб и перешел в «Аталанту». Трудовое соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник сыграл три матча.