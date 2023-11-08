Состоялась встреча «Спартака» с руководством российского судейства

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев провели встречу с игроками и тренерским штабом московского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

В ходе презентации Мажич объяснил, в каких моментах арбитрам рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать футболистов жёлтыми или красными карточками.

По итогам 14 туров чемпионата России «Спартак» набрал 21 очко. Столичная команда занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Ростова» в Москве.