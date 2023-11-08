Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что рекомендовал «Локомотиву» подписать узбекского полузащитника Аббосбека Файзуллаева, который сейчас выступает за ЦСКА.

«Я рекомендовал Файзуллаева в «Локомотив», но там не обратили внимания на него. Странно — почему? Но это уже работа их селекционного отдела, не знаю, работают ли они вообще там», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Эксперт выразил мнение, что Файзуллаев поступил правильно, перейдя в итоге из «Пахтакора» в ЦСКА. Канчельскис считает, что в будущем вингер способен уехать выступать в чемпионат более высокого уровня.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 13 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 2 миллиона евро.