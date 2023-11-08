Игрок «Сочи» Литвинов: «Понимаем ситуацию, пытаемся из неё выйти»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался об игре команды после недавнего поединка с московским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из нее выйти», - приводит слова Вячеслава ТАСС.

После 14 сыгранных туров сочинская команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке южане на домашнем стадионе примут казанский «Рубин». Игра пройдет 12 ноября.