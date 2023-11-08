Игрок «Краснодара» Кади: «Ещё очень рано говорить о чемпионстве»

Полузащитник «Краснодара» Кади высказался о борьбе за чемпионский титул, а также поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против ближайшего преследователя «быков» «Зенита».

По мнению бразильского футболиста, пока рано говорить о чемпионстве, однако предстоящая встреча с «сине-бело-голубыми» способна заставить команду задуматься о титуле.

«Ещё очень рано говорить о чемпионстве. Не прошло даже половины чемпионата, но, конечно же, эта игра будет очень важная для нас. Она может проявить многое из того, что понадобится в будущем», — цитирует Кади РИА Новости.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «быки» опережают «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на два очка.