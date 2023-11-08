Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой выказался о центрфорварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба - настоящий лидер «Краснодара», без него им будет очень тяжело. Он в каждой игре решает, тащит команду. Кордоба - лучший нападающий РПЛ. А за ним уже идут все остальные», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 колумбийский нападающий провел 18 матчей за «быков», в которых забил десять голов и трижды ассистировал партнерам по команде. Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года.