В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча

Менеджер «Ризеспора» Бурак Бакир высказался о том, будет ли турецкий клуб выкупать у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.

Напомним, текущий сезон 24-летний аргентинец проводит в «Ризеспоре» на правах аренды.

«Сейчас мы не знаем, станем ли выкупать Адольфо летом. Чтобы принять такое решение, важно увидеть настоящего Гайча и оценить его выступления в команде. Это будет возможно только после его полной адаптации», — цитирует Бакира Sport24.

В составе турецкого клуба Гайч успел провести семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 миллиона евро.