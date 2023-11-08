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В «Ризеспоре» высказались о возможном выкупе у ЦСКА нападающего Гайча

08 Ноября 2023 • 13:34 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Менеджер «Ризеспора» Бурак Бакир высказался о том, будет ли турецкий клуб выкупать у ЦСКА нападающего Адольфо Гайча.

Напомним, текущий сезон 24-летний аргентинец проводит в «Ризеспоре» на правах аренды.

«Сейчас мы не знаем, станем ли выкупать Адольфо летом. Чтобы принять такое решение, важно увидеть настоящего Гайча и оценить его выступления в команде. Это будет возможно только после его полной адаптации», — цитирует Бакира Sport24.

В составе турецкого клуба Гайч успел провести семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 миллиона евро.

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ЦСКА Москва Ризеспор Адольфо Гайч трансферы футбола - зима 2024 Бурак Бакир ещё теги

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